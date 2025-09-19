На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали об «альтернативной стратегии» Европы по Украине

Independent: стратегией Европы по Украине стали инвестиции в оборонку
РИА Новости

Европа взяла на вооружение стратегию инвестирования в оборонную промышленность Украины на фоне бесперспективности членства Киева в НАТО, инвестиции могут укрепить оборону Европы. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Поскольку шансы Украины на членство в НАТО невелики, западные союзники страны поверили в альтернативную стратегию, чтобы помочь ей отразить российскую агрессию: инвестировать миллиарды в украинскую военную промышленность, чтобы она могла лучше себя защитить», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, если стратегия сработает, то в конечном итоге украинская военная промышленность сможет помочь оснастить армии США и Европы передовыми беспилотниками и другими военными технологиями.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщал о том, что без финансовой поддержки со стороны Европы и США Украина обречена на катастрофу.

Ранее на Украине раскрыли объем теневой экономики республики.

