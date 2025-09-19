На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бубочка» и «Какая разница»: украинские политики раскрыли прозвища Зеленского

Экс-депутат Царев: в офисе президента Зеленского называют Бубочкой
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

В украинских властных кругах и обществе президента страны Владимира Зеленского называют «наш Бубочка» или «Человек Какая разница». Об этом aif.ru заявили бывшие депутаты Рады Олег Царев и Спиридон Килинкаров.

«Владимира Зеленского в Офисе президента и знакомые называют между собой: «наш Бубочка», — отметил он.

По словам Царева, такое прозвище он получил из-за близких отношений со своим соратником, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В свою очередь, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров также пояснил aif.ru, что самое прилипшее к Зеленскому прозвище — «Человек Какая разница».

По мнению Килинкарова, такая кличка от Зеленского вряд ли «отлипнет».

До этого Царев говорил о том, что прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее первая леди США и жена короля Британии появились в платьях цветов флага Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами