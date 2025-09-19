«Бубочка» и «Какая разница»: украинские политики раскрыли прозвища Зеленского

В украинских властных кругах и обществе президента страны Владимира Зеленского называют «наш Бубочка» или «Человек Какая разница». Об этом aif.ru заявили бывшие депутаты Рады Олег Царев и Спиридон Килинкаров.

«Владимира Зеленского в Офисе президента и знакомые называют между собой: «наш Бубочка», — отметил он.

По словам Царева, такое прозвище он получил из-за близких отношений со своим соратником, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В свою очередь, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров также пояснил aif.ru, что самое прилипшее к Зеленскому прозвище — «Человек Какая разница».

По мнению Килинкарова, такая кличка от Зеленского вряд ли «отлипнет».

До этого Царев говорил о том, что прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

