Спецпосланник генсека ООН по Сирии покинет свой пост

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Педерсен уходит в отставку
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен покинет свой пост спустя 6,5 года работы. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Он действительно проинформировал Совет Безопасности о своем решении уйти в отставку по личным обстоятельствам», — уточнил Дюжаррик.

При этом представитель генсека ООН отметил, что дата отставки пока не определена.

16 сентября генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в преддверии Генеральной Ассамблеи, заявил, что реформа Совбеза имеет «полный смысл», так как сейчас его состав не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, что, по его мнению, создает не только проблему легитимности, но и вызывает трудности с эффективностью.

Ранее стало известно, что ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн.

