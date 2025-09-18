Трамп и Стармер подписали соглашение в сфере технологий

Трамп и Стармер подписали договор об инвестициях в сфере технологий на £250 млрд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили соглашение, касающееся научно-технического сотрудничества между двумя странами. Об этом пишет «Интерфакс».

«Объявленные сегодня деловые соглашения и капиталовложения превосходят все ранее достигнутые показатели. Через Атлантический океан пройдет поток инвестиций в обе стороны на общую сумму £250 млрд ($340 млрд)», — отметил британский премьер.

По словам Стармера, в основе подписанного соглашения будут лежать капиталовложения в область искусственного интеллекта (ИИ), в частности, от таких корпораций, как Nvidia Corp., Nscale, OpenAI, Openai (является частью Alphabet Inc.) и Salesforce Inc., которые, как ожидается, создадут «самые современные рабочие места в Великобритании на долгие годы». Предполагается, что число рабочих мест может достигать 15 тыс.

Стармер охарактеризовал сделку как «стратегию победы в новой эпохе».

Трамп также положительно оценил данное соглашение. Он назвал его «историческим событием».

«Это беспрецедентное соглашение позволит нашим государствам совместно возглавить новую технологическую революцию!» – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что американские компании инвестируют десятки миллиардов в Британию.