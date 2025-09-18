В обезлюживании Финляндии виновато правительство этой страны, Хельсинки пошел на поводу у Запада и теперь пожинает плоды своей политики. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что большое количество российских туристов посещали Финляндию, приобретали там недвижимость и тратили деньги. То же самое делали и финны в России, сказал депутат. Сейчас число туристов сократилось, и в этом виновато правительство Финляндии, которое «пошло по науськиванию западных стран».

По его словам, Финляндия вступила в НАТО, и теперь число туристов, которые посещали юго-восточную часть страны, значительно уменьшилось. В связи с этим местные жители не могут найти работу и уезжают, сказал Чепа. Финляндия «испытывает все последствия своей ущербной политики», констатировал политик. Согласно его оценкам, власти испытывают давление со стороны населения.

До этого постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией. Наибольшие трудности, по его словам, испытывают жители юго-восточной части страны, поскольку там началось «обезлюживание» из-за отсутствия российских туристов.

Ранее политолог увидел «зачатки разума» у лидеров Евросоюза.