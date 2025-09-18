Депутат Ивлев: план Зеленского по конфликту на Украине основан на вымогательстве

План президента Украины Владимира Зеленского по продолжению конфликта с Россией основан на стремлении выманить как можно больше денег на продолжение противостояния. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, как «план А», так и «план Б» Зеленского «едины в своем вымогательстве». Ему нужны чужие деньги, лучше всего из стран НАТО, чтобы продолжать конфликт до «последнего украинца», считает депутат.

На такое способен только человек, находящийся в высокой степени социального разложения.

«Похоже, Зеленский уже достиг этой стадии», — констатировал Ивлев.

Накануне Владимир Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» для Киева в конфликте с Россией. По его словам, Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти.

«План «А» для нас — это завершить войну, план «Б» — найти 120 миллиардов долларов», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский призвал думать не об отношениях с Россией, а об Украине.