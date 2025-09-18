Глава МИД Литвы нашел причину не вводить санкции против Израиля

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис скептически отреагировал на планы Еврокомиссии ограничить торговлю с Израилем и ввести против еврейского государства санкции. Об этом сообщает LRT.

По его словам, у Евросоюза есть дипломатические связи и диалог, через которые можно призвать Израиль к выполнению соглашений. ЕС должен настаивать на том, чтобы «это было реализовано», считает политик. В то же время он отметил, что политики в ЕС находятся под значительным давлением общественности, которая требует «принять меры».

«Мы должны продолжать переговоры с Израилем, потому что, во-первых, они должны быть заинтересованы в том, чтобы не разрушить полностью отношения с Европой, потому что с этой культурой отмены, этой волной, которая прокатывается культурой, спортивными событиями, везде, вытесняя Израиль, мы потеряем Израиль как часть Европы, и со всеми геополитическими последствиями, которые это влечет за собой, а это плохо», — порассуждал Будрис.

До этого еврокомиссия призвала страны Евросоюза ввести пошлины на товары из Израиля и наложить персональные санкции на израильских министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

