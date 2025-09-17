На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил отменить возрастные ограничения для двух земских программ

Путин поручил отменить возрастные ограничения для участников земских программ
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отмене возрастных ограничений для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства.

«Рассмотреть вопрос о внесении в программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» изменений», — говорится в поручении.

В тексте документа уточняется, что в качестве изменений должна предусматриваться отмена возрастных ограничений для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о так называемых «подъемных» выплатах — это средства, которые выделяются специалистам, решившим переехать работать в сельскую местность по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Эти выплаты, по ее словам, зачастую используются именно для приобретения жилья.

Ранее первые специалисты получили выплаты по программе «Земский работник культуры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами