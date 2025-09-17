Путин поручил отменить возрастные ограничения для двух земских программ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отмене возрастных ограничений для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства.

«Рассмотреть вопрос о внесении в программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» изменений», — говорится в поручении.

В тексте документа уточняется, что в качестве изменений должна предусматриваться отмена возрастных ограничений для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о так называемых «подъемных» выплатах — это средства, которые выделяются специалистам, решившим переехать работать в сельскую местность по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Эти выплаты, по ее словам, зачастую используются именно для приобретения жилья.

Ранее первые специалисты получили выплаты по программе «Земский работник культуры».