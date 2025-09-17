Лукашенко высказался о польском и литовском следе в помиловании заключенных

Правительства Польши и Литвы не имеют отношения к решению о помиловании заключенных в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с историческим и экспертным сообществом, передает БелТа.

«Им хотелось бы участвовать в этом (освобождении заключенных — «Газета.Ru»). Они мне что только ни предлагали. Я же вынужден был публично заявить: за стол я с ними, как с вами нахожусь, не сяду», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что Польша и Литва хотят показать свою вовлеченность в процесс освобождения заключенных в Белоруссии. По его словам, это связано с желанием властей республик войти в доверие к тем, кто находится в стране.

Накануне Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек. Известно, что среди них 12 женщин и 13 мужчин. Среди помилованных 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью.

По данным пресс-службы белорусского лидера, все освобожденные признали вину и раскаялись в содеянном, а также взяли обязательство вести законопослушный образ жизни.

Ранее Лукашенко отказался помиловать оппозиционных «бандитов».