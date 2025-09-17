Украинца депортируют из Польши за запуск дрона над Варшавой

Украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями в Варшаве, депортируют из Польши. Об этом сообщает издание Onet.

«Украинцу, пилотировавшему дрон над Бельведером, предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. Он был передан пограничникам с ходатайством о депортации», — говорится в сообщении.

На этой неделе над зданием резиденции польского президента был обезврежен дрон.

Позже сообщалось, что 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии задержали за запуск дрона над резиденциями президента и премьер-министра Польши, им грозит до пяти лет тюрьмы. Уточнялось, что украинец и белоруска находятся на территории Польши легально. Девушка прибыла в Польшу несколько дней назад, а молодой человек находится в Польше уже на протяжении восьми лет.

Ранее Лукашенко отверг возможную причастность Белоруссии к инциденту с дронами в Польше.