На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинца депортируют из Польши за запуск дрона над Варшавой

Onet: запустившего дрон над Варшавой украинца депортируют
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Украинца, запустившего дрон над правительственными зданиями в Варшаве, депортируют из Польши. Об этом сообщает издание Onet.

«Украинцу, пилотировавшему дрон над Бельведером, предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения. Он был передан пограничникам с ходатайством о депортации», — говорится в сообщении.

На этой неделе над зданием резиденции польского президента был обезврежен дрон.

Позже сообщалось, что 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии задержали за запуск дрона над резиденциями президента и премьер-министра Польши, им грозит до пяти лет тюрьмы. Уточнялось, что украинец и белоруска находятся на территории Польши легально. Девушка прибыла в Польшу несколько дней назад, а молодой человек находится в Польше уже на протяжении восьми лет.

Ранее Лукашенко отверг возможную причастность Белоруссии к инциденту с дронами в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами