«Не просто пропаганда»: политолог о подготовке ЕС к противостоянию с РФ

Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия будет готова вступить в конфронтацию с Европой к 2027 году.

По мнению эксперта, высказывания о «российской угрозе» на Западе уже вышли за рамки пропаганды и стали элементом их реальной картины мира.

«Мы часто думаем, что это пропаганда, что они инструментально используют ее для воздействия на массы. Я боюсь, что ситуация хуже: они в это верят. И они начинают, действительно, готовиться. И они, вероятно, на что-то опираются в этих расчетах дат», — сказал Лукьянов.

Более того, в странах НАТО пытаются увязать предполагаемые действия Москвы и Пекина (в отношении Тайваня) в одну глобальную кампанию, добавил он.

В июле Туск заявил, что Североатлантический альянс опасается, что Россия будет готова вступить в конфликт с Европой к 2027 году.

При этом польский премьер не привел никаких доказательств того, что Москва якобы готовится к вооруженному конфликту с европейскими странами.

Ранее сообщалось, что государства Евросоюза значительно увеличили расходы на оборону.