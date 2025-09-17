Володин призвал чиновников прекратить отдыхать за границей

Российские чиновники должны по примеру депутатов прекратить отдыхать за границей. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится», — сказал спикер.

Володин добавил, что представителям правительства следует занять более жесткую позицию, поддержав специальную военную операцию (СВО).

В январе опрос среди читателей проекта Новости Mail показал, что большинство россиян (70%) поддерживали идею законодательно ограничить выезд российских чиновников за рубеж во время СВО. Кроме того, следует из результатов исследования, граждане России также поддержали введение дополнительных ограничительных мер для чиновников. К примеру, 86% опрошенных выступили за ограничения для официальных лиц на владение недвижимостью за рубежом.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне могут безопасно отдыхать в Турции, хоть она и в НАТО.