На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин призвал чиновников прекратить отдыхать за границей

Володин: чиновникам по примеру депутатов следует прекратить отдыхать за границей
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российские чиновники должны по примеру депутатов прекратить отдыхать за границей. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится», — сказал спикер.

Володин добавил, что представителям правительства следует занять более жесткую позицию, поддержав специальную военную операцию (СВО).

В январе опрос среди читателей проекта Новости Mail показал, что большинство россиян (70%) поддерживали идею законодательно ограничить выезд российских чиновников за рубеж во время СВО. Кроме того, следует из результатов исследования, граждане России также поддержали введение дополнительных ограничительных мер для чиновников. К примеру, 86% опрошенных выступили за ограничения для официальных лиц на владение недвижимостью за рубежом.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне могут безопасно отдыхать в Турции, хоть она и в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами