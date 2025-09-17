На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали, когда Трамп может посетить Китай

SCMP: Трамп может посетить Китай в конце октября — начале ноября
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в конце октября — начале ноября. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, переговоры Китая и США о визите Трампа в Пекин находятся на завершающей стадии. Источники уточнили, что Трамп может посетить Китай либо до, либо после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

14 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай пригласил Трампа в Пекин, однако Белый дом пока не отреагировал на это приглашение, так как страны расходятся во мнениях по торговым вопросам и поставкам фентанила.

При этом в материале отмечается, что высока вероятность встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, однако эта встреча будет уже гораздо менее значимой.

До этого сам Трамп заявлял, что намерен посетить с официальным визитом в Китай в текущем году «или вскоре после» начала 2026 года.

Ранее в Китае напомнили США об ответственности за развязывание конфликта на Украине.

