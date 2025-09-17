На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Берлине отвергли требования президента Польши о репарациях

Мерц и Штайнмайер отклонили требования Навроцкого о репарациях Польше
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Руководство ФРГ отвергло требования президента Польши Кароля Навроцкого выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны. Об этом в социальной сети X сообщила Керстин Гаммелин, пресс-секретарь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

По ее словам, Штайнмайер и Навроцкий обменялись мнениями о важности тесного и доверительного двустороннего сотрудничества. В ответ на требование польского президента о репарациях Штайнмайер отметил, что с точки зрения Берлина этот вопрос юридически окончательно урегулирован.

Затем Навроцкий провел встречу с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем. По сведениям агентства DPA, которое ссылается на источники в правительстве, Мерц в разговоре с главой Польши подчеркнул неизменную позицию Германии по вопросу репараций.

16 сентября издание Politico сообщило, что Навроцкий в ходе своего визита в ФРГ и встреч с Штайнмайером и Мерцем потребует репараций за вторжение и оккупацию Польши во время Второй мировой войны.

Ранее президент Польши призвал Германию выплатить стране репарации.

