На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туск резко ответил на требование Навроцкого объясниться по поводу упавшей на дом ракеты

Туск фразой «руки прочь» ответил Навроцкому на призыв прояснить случай с ракетой
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на требование президента страны Кароля Навроцкого к правительству объясниться по поводу информации о том, что в жилой дом попала ракета от F-16, а не БПЛА в ходе недавнего инцидента. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Полная ответственность за поврежденный дом в Вырыках – на авторах этой провокации с дронами, то есть России. Соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента, когда расследование завершится. Руки прочь от польских военных», — написал Туск.

До этого газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источники рассказала, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время инцидента с дронами в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее в Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами