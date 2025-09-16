Туск резко ответил на требование Навроцкого объясниться по поводу упавшей на дом ракеты

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на требование президента страны Кароля Навроцкого к правительству объясниться по поводу информации о том, что в жилой дом попала ракета от F-16, а не БПЛА в ходе недавнего инцидента. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Полная ответственность за поврежденный дом в Вырыках – на авторах этой провокации с дронами, то есть России. Соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента, когда расследование завершится. Руки прочь от польских военных», — написал Туск.

До этого газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источники рассказала, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время инцидента с дронами в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее в Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии.