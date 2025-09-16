На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол России назвал политическим шагом закрытие Польшей границы с Белоруссией

Грызлов: решение Польши закрыть границу с Белоруссией ничем не мотивировано
true
true
true
close
Global Look Press

Решение правительства Польши закрыть границу с Белоруссией ничем не мотивировано с точки зрения безопасности. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов, передает Telegram-канал российской дипмиссии.

«Что касается закрытия Польшей пунктов пропуска на границе с Беларусью, то это сугубо политический шаг. Он ничем не мотивирован с точки зрения обеспечения безопасности», — сказал дипломат.

Грызлов добавил, что закрытие границы между странами может иметь экономические последствия, поскольку через Польшу и Белоруссию в Европу идет значительная часть товаров из Евразии.

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Белоруссией 12 сентября. В одном из пограничных пунктов пропуска была установлена колючая проволока и заграждения.

16 сентября Польша пообещала оценить ущерб, который польские предприниматели понесли в связи с закрытием границы с Белоруссией. Однако, как уточнили в МВД республики, работа будет начала после того, как станет известна продолжительность закрытия границы.

Ранее Лукашенко отверг возможную причастность Белоруссии к инциденту с дронами в Польше.

