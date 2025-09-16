На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия предложила снять беспошлинный режим с части израильского экспорта

ЕК предложила снять беспошлинный режим с 37% израильского экспорта в Евросоюзе
true
true
true
close
Global Look Press

Еврокомиссия предложила отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% товаров Израиля, экспортируемых в Европейский союз. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews.

«Одной из них (мер против Израиля), является приостановка действия торговой части Соглашения (об ассоциации ЕС с Израилем)», — сказала она.

Каллас отметила, что в прошлом году товарооборот ЕС с Израилем составил €42,6 млрд евро.

«Это значительная сумма. Что касается преференциального режима (особый льготный режим. — ред.), то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг обойдется Израилю дорого», — считает она.

Тем временем бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал исключить Израиль из спортивных соревнований.

Ранее Каллас рассказала о проблеме при обсуждении санкций против Израиля из-за Газы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами