Еврокомиссия предложила снять беспошлинный режим с части израильского экспорта

ЕК предложила снять беспошлинный режим с 37% израильского экспорта в Евросоюзе

Еврокомиссия предложила отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% товаров Израиля, экспортируемых в Европейский союз. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews.

«Одной из них (мер против Израиля), является приостановка действия торговой части Соглашения (об ассоциации ЕС с Израилем)», — сказала она.

Каллас отметила, что в прошлом году товарооборот ЕС с Израилем составил €42,6 млрд евро.

«Это значительная сумма. Что касается преференциального режима (особый льготный режим. — ред.), то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг обойдется Израилю дорого», — считает она.

Тем временем бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал исключить Израиль из спортивных соревнований.

Ранее Каллас рассказала о проблеме при обсуждении санкций против Израиля из-за Газы.