Эмир Катара и Рубио обсудили укрепление сотрудничества в сфере обороны

Катар и США близки к заключению оборонного соглашения после удара по Дохе

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили последствия удара Израиля по Дохе, отметив необходимость укрепления сотрудничества между Катаром и Соединенными Штатами в сфере обороны. Об этом заявил официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.

«Они рассмотрели вопросы стратегических отношений между двумя государствами, а также способы укрепления сотрудничества, особенно в сфере обороны. Кроме того, они обсудили региональные и международные события, в частности последствия вероломного нападения Израиля на Доху», — сказал дипломат.

Он отметил, что удар Израиля по резиденции руководства ХАМАС в столице Катара говорит о необходимости скорейшего заключения нового соглашения между Штатами и Катаром о совместной обороне.

Тем временем Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал шокирующим нарушением международного права удар Израиля по столице Катара Дохе.

Ранее МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе.