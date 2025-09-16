На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Запугивание и штрафы»: в Германии раскрыли, как ЕС принимает санкции против России

Экс-депутат ФРГ Гердт: политика ЕС по санкциям основана на запугивании и штрафах
Global Look Press

Евросоюз никогда не был един в вопросе санкций против России, Брюссель запугиванием принуждал страны поддерживать пакеты ограничений. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, оценив решение ЕС отложить вопрос о 19-м пакете санкций против Москвы.

«Евросоюз никогда не был един в вопросе санкций против России. Отличие от сегодняшней ситуации – всегда удавалось с помощью запугивания, штрафов, лишения дотаций убедить те страны, которые были против, чтобы они дали согласие, чтобы эти санкции могли быть утверждены», — подчеркнул он.

По словам политика, добровольно этого бы не сделало «большое количество стран Евросоюза», которые зависят от дешевых российских энергоносителей.

Гердт добавил, что при этом в Европе наиболее ярыми русофобами выступают Великобритания и Германия.

Конкретно у Германии, подчеркнул политик, нет выбора, кроме как поддержать санкции, иначе люди, причастные к разрушению экономики ФРГ после отказа от сотрудничества с Россией будут привлечены к ответу внутри страны.

16 сентября американская газета Politico сообщала, что Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, он отложен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС хотят полностью закрыть въезд туристам из России.

