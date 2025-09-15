На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Памфилова назвала интернет «недружественной России паутиной»

Памфилова: интернет является недружественной России паутиной
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Интернет является «недружественной России паутиной». Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время брифинга по итогам единого дня голосования, пишет РИА Новости.

Она отметила, что на систему «ГАС Выборы 2.0» невозможно осуществить внешние атаки, поскольку эта система полностью автономна и не связана с интернетом.

«Она автономна <…> от интернета. Этой глобальной паутины, недружественной нам», — сказала Памфилова.

Она также сообщила, что во время выборов на интернет-ресурсы ЦИК было совершено более 500 тысяч атак, что стало причиной проблем с видеосвязью и перебоев онлайн-трансляций.

До этого в Росгвардии сообщили, что выборы в России с 12 по 14 сентября прошли без происшествий. Накануне голосования были обследованы более 4 тысяч избирательных участков, а также прилегающие к ним территории на предмет взрывоопасных предметов и устройств. Во время выборов росгвардейцы обеспечили охрану избирательный комиссий, а также общественный порядок на объектах для голосования. Экипажи вневедомственной охраны несли службу круглосуточно на постах и маршрутах патрулирования, приближенных к местам выборов.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что Путин высоко оценит работу ЦИК.

