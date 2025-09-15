В Венгрии выступили против разделения мира на политические блоки

Венгрия против разделения мира на блоки и заинтересована в восстановлении цивилизованного сотрудничества между Западом и Востоком. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на 69-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, передает ТАСС.

По его словам, если обратить внимание на историю всех конфликтов, которые сейчас происходят на разных частях света, то можно прийти к выводу, что векторы указывают в одном направлении. Дипломат подчеркнул, что это путь к новому разделению мира на блоки. Венгрия выступает категорически против этого в силу своей географии и исторического опыта, она заинтересована в восстановлении диалога между Востоком и Западом, отметил Сийярто.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз находится в состоянии распада. По его словам, в интересах всех стран, входящих в Евросоюз, сохранить его единым, но это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе.

Ранее Сийярто обвинил ЕС в попытках «устранить» европейских лидеров-патриотов.