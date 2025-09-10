На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто обвинил ЕС в попытках «устранить» европейских лидеров-патриотов

Сийярто: Брюссель хочет избавиться от патриотически настроенных политиков
Global Look Press

Руководство Евросоюза мечтает избавиться от европейских лидеров, настроенных патриотически, и хочет заменить их на своих марионеток, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он заявил в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

»Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров <...> и поставить свои марионеточные правительства», — сказал венгерский министр.

Он привел в качестве примера покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего главу чешского правительства Андрея Бабиша, а также протесты против президента Александара Вучича в Сербии, которые, по словам Сийярто, «очевидно, организованы извне».

Также глава МИД Венгрии отметил отстранение от выборов лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также попытки вывести президента Республики Сербской Милорада Додика из политической игры.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз находится в состоянии распада. По его словам, в интересах всех стран, входящих в Евросоюз, сохранить его единым, но это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе.

Ранее в России предрекли конец Евросоюза из-за Украины.

