На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Офис Зеленского заподозрили в накрутке реакций на публикациях в соцсетях

«Страна.ua»: офис Зеленского накручивает реакции в соцсетях с помощью ботов
true
true
true
close
Vadym Sarakhan/AP

Офис президента Украины Владимира Зеленского может использовать накрутку реакций на публикациях в социальных сетях с помощью ботов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Некоторые посты офиса президента Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) залайканы пользователями с азиатскими именами, возможно, ботами», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что подобное прослеживается на многих постах офиса Зеленского в социальных сетях. При этом «Страна.ua» обратила внимание на то, что вечерние видеобращения Зеленского собирают лайки исключительно пользователей с Украины.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Владимиру Зеленскому реформировать его офис благодаря включению туда большего числа сотрудников с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветеранов боевых действий. По мнению Ермака, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы «обладают нужными личностными качествами».

Ранее опрос показал резкое снижение доверия украинцев к Зеленскому.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами