Оппозиционер в Грузии призвала «свергнуть режим» и объявила голодовку

В Грузии оппозиционер Элене Хоштария заявила о необходимости «свергнуть режим» и объявила голодовку в знак протеста против властей. Об этом сообщает портал NewsGeorgia.

«Хоштария объявила бессрочную голодовку у здания парламента Грузии, призвав к уличному сопротивлению действующей власти», — говорится в сообщении издания.

Хоштария заявила, что «готова пожертвовать собой ради сопротивления этому режиму», сообщает агентство.

19 июня Антикоррупционное бюро Грузии в судебном порядке потребовало данные о бенефициарах пяти крупных неправительственных организаций. Таким образом власти республики задействовали принятый в конце мая аналог американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) о регистрации иностранных агентов. Указанные НПО считаются аффилированными с радикальной оппозицией и публично выступают за смену властей в Грузии.

Ранее власти Грузии усомнились в дружелюбии постпреда Евросоюза.