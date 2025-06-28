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Оппозиционер в Грузии призвала «свергнуть режим» и объявила голодовку

NewsGeorgia: оппозиционер Хоштария призвала свергнуть режим в Грузии
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Elene Khoshtaria/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Грузии оппозиционер Элене Хоштария заявила о необходимости «свергнуть режим» и объявила голодовку в знак протеста против властей. Об этом сообщает портал NewsGeorgia.

«Хоштария объявила бессрочную голодовку у здания парламента Грузии, призвав к уличному сопротивлению действующей власти», — говорится в сообщении издания.

Хоштария заявила, что «готова пожертвовать собой ради сопротивления этому режиму», сообщает агентство.

19 июня Антикоррупционное бюро Грузии в судебном порядке потребовало данные о бенефициарах пяти крупных неправительственных организаций. Таким образом власти республики задействовали принятый в конце мая аналог американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) о регистрации иностранных агентов. Указанные НПО считаются аффилированными с радикальной оппозицией и публично выступают за смену властей в Грузии.

Ранее власти Грузии усомнились в дружелюбии постпреда Евросоюза.

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