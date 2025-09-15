На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о планах Запада конфисковать российские активы

Песков: Россия не оставит без ответа изъятие своих активов
Maxim Shemetov/Reuters

Россия не оставит без ответа изъятие своих суверенных активов. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на Западе существует два лагеря по этому вопросу: один выступает за изъятие российских активов, второй — склонен действовать более осторожно, чтобы избежать негативных последствий.

«Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность. Бесследно подобные шаги оставлены не будут», — подчеркнул представитель Кремля.

12 сентября Bloomberg сообщило, что США предложат странам «Большой семерки» (G7) ввести санкции против «Роснефти», а также запретить страхование морских перевозок. Кроме того, предложение предусматривает введение санкций в отношении так называемого теневого флота, российских нефтяных танкеров и сетей, которые обеспечивают торговлю.

Ранее Трамп поставил Европе невыполнимое условие по санкциям против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
