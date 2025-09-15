На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В прибалтийской стране захотели вернуть обучение на русском языке

В Эстонии захотели вернуть обучение в школах на русском языке
Ints Kalnins/Reuters

В Эстонии альянс «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования» поставил цель восстановить обучение на русском языке в стране. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу движения Олега Гогина.

«Важно попытаться сделать так, чтобы хотя бы одна школа восстановила обучение на русском языке. А затем по этому примеру могли бы последовать и другие школы», — сообщил Гогин.

По его оценкам, 70% русскоговорящих детей на территории Эстонии не владеют эстонским языком. Активист назвал такую ситуацию одной из причин основания альянса «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования».

До этого власти Таллина приняли решение о переименовании двух гимназий, исключив из их названий слово «русский». В результате этих изменений начиная с 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти будет называться Таллиннской гимназией Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия станет Гимназией Тяхесаю с 1 сентября 2025 года.

Также отмечается, что ни один из депутатов Таллинского городского собрания не выступил против этих переименований, в результате чего слово «русский» останется в названиях только трех муниципальных школ города.

Ранее стало известно, что в Эстонии перестанут переводить законы на русский.

