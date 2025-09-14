Кореевед Ланьков назвал причины запрета слов «гамбургер» и «караоке» в КНДР

Северная Корея активно борется с заимствованиями из японского и английского языков, поэтому слова «караоке» и «гамбургер» в КНДР запрещены. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кореевед Андрей Ланьков.

«В Северной Корее давно, еще с середины пятидесятых годов прошлого века, ведут активную борьбу за чистоту языка. То есть борьбу против излишних иностранных заимствований. В отдельные периоды эта компания была направлена против заимствований из русского языка. Но, как правило, все-таки главной ее целью являются заимствования из японского и особенно английского. Понятно, что в Северной Корее не могут использоваться слова типа «гамбургер» или «караоке». Вообще говоря, среди обвинений, которые в северокорейской печати выдвигают в адрес Южной Кореи, часто фигурирует именно обвинение в том, что современный южнокорейский язык забит заимствованиями из английского и японского. Замечу, кстати, что про заимствования из японского это неправда, так как южнокорейцы чистили свой язык от них едва ли не с еще большей яростью, чем это сейчас делают северокорейцы. Так что в северокорейском диалекте, пожалуй, японских заимствований осталось несколько больше, чем в южнокорейском», — сказал Ланьков.

Он также указал на парадоксальность в замене английской версии слова «мороженое» — ice cream на «эскимо».

«Дело в том, что слово эскимо воспринимается в Северной Корее как русское, и в силу этого при нынешней политической конъюнктуре вызывает существенно меньше возражений, чем какой-либо английский термин. О том, что попавшее в корейский язык из русского слова эскимо — это ничто иное, как использовавшийся в России полушуточный англицизм «эскимо пай», то есть эскимосский пирожок, я подозреваю, никто в Корее просто не знает», — констатировал Ларьков.

О том, что в КНДР ввели запрет на использование некоторых англицизмов, 12 сентября сообщила британская газета The Sun. Председатель КНДР Ким Чем Ын, по данным издания, внес слова «караоке», «гамбургер» и «мороженое» в список запрещенных. Целью данной меры якобы является обучение туристов использованию лексики, приемлемой в КНДР.

«Гидам, встречающим российских и китайских туристов на знаменитом курорте Вонсан, было рекомендовано избегать англицизмов, популярных на Западе и в Южной Корее», — указано в материале.

