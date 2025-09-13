США проведут консультации с НАТО по инциденту с БПЛА в Польше

Рубио: США проведут консультации с НАТО после инцидента с дронами в Польше

США по мере поступления фактов об инциденте с дронами в Польше проведут консультации с партнерами по НАТО до принятия конкретных решений. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

Он отметил, что эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть потеряны.

«Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, если улики ведут нас к этому, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг», — подчеркнул Рубио.

При этом госсекретарь заявил о наличии ряда других версий. Он уточнил, что Вашингтон хотел бы иметь все факты и проконсультироваться с союзниками, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения.

По его словам, данный инцидент является «неприемлемым и опасным».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Ранее большинство стран ООН не поддержали обвинения против России из-за дронов в Польше.