Протестующие перекрыли площадь в Белграде

Danas: противники приватизации перекрыли площадь Славия в центре Белграда
true
true
true
close
Marko Djurica/Reuters

Противники приватизации перекрыли площадь Славия в центре Белграде. Об этом пишет сербское агентство Danas.

Акция протеста началась в 17:00 по местному времени (18:00 мск) под лозунгом «Общественные блага — это ценности, а не товары». Организаторами акции стал синдикат профсоюзов «Социальный фронт». В поддержку акции выступили студенты. Протест граждан вызывают планы приватизации таких компаний как EPS, «Сербские железные дороги», «Почта Сербии», «Леса Сербии», а также водоснабжающих предприятий. Граждане опасаются, что передача общественного благосостояния в частную собственность снизит уровень жизни в стране.

В 18:30 по местному времени протестующие выдвинулись к зданию правительства Сербии, оттуда они направятся к зданию министерства образования. В акции примет участие доцент философского факультета Белградского университета Деян Челебич, который выступит с речью напротив здания министерства.

В июле протестующие в Сербии попытались организовать полную блокаду Белграда.

Сербские студенты уже почти год блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».

Ранее в Белграде протестующие забросали камнями отделение правящей партии.

