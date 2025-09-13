Аналитик назвал «фарсом» шумиху вокруг инцидента с беспилотниками в Польше

Аналитик Слебода: ажиотаж вокруг инцидента с дронами в Польше является фарсом

Шумиха, поднятая вокруг инцидента с падением беспилотников на территории Польши, является «фарсом». Об этом заявил американский геополитический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала журналистки Рэйчел Блевинс.

«Посреди всего этого — шумихи, переполоха, громких заголовков, возмущения — НАТО по-тихому официально опубликовала ответ — они не считают это нападением на Польшу. То есть все остальное — просто шум, верно? Так было заявлено. И заметьте, реакция правительства США, по сути, нулевая», — сказал эксперт.

Слебода добавил, что в заявлениях европейских и украинских лидеров и в публикуемой ими информации о произошедшем есть несостыковки. По его словам, обнаруженные беспилотники на прилагаемых фотографиях выглядят нетронутыми, хотя Польша утверждала, что они были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками.