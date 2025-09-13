На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США ввели санкции против 32 иностранных компаний за связи с Россией

Минторг США внес в санкционный список 32 зарубежные компании за поставки в РФ
Максим Блинов/РИА Новости

Министерство торговли США включило в санкционный список ряд компаний из КНР, Индии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые якобы причастны к поставкам различной продукции в Российскую Федерацию. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в Федеральном реестре Соединенных Штатов.

Согласно документу, речь идет об экспортных ограничениях против более 20 китайских организаций, трех турецких, двух базирующихся в ОАЭ, одной индийской, одной иранской и одной сингапурской. В нем говорится, что эти компании якобы вовлечены в «действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

В санкционный список попала китайская компания Shanghai Fudan Microelectronics, которая, как утверждает минторг США, осуществляла поставки в интересах оборонно-промышленного комплекса России. По версии американского ведомства, базирующаяся в ОАЭ фирма HAS General Trading LLC, индийская AR Sales Pvt, а также турецкие Atempo, EB Teknoloji и Dentun Elektronik направляли в Россию продукцию из США без необходимых разрешений.

7 сентября глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты готовы усилить санкционное давление на Россию, но для этого Вашингтону нужна поддержка партнеров в Европе.

Ранее в США признали, что введенные против РФ санкции теряют эффективность.

Санкции против России
