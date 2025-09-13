Военблогеры: Украина готовится ударить по Новороссийску

Украинская армия может готовить атаку на Новороссийск с помощью безэкипажных катеров. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«В Черном море два дня сохраняется напряженная обстановка у Краснодарского края, где отмечается группа безэкипажных катеров в количестве не менее десяти единиц», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что безэкипажные катера ВСУ проделали маршрут до точки в 220 км юго-западнее Севастополя, после этого разделились.

Часть для демонстрации вернулась обратно в Вилково, и их перемещение фиксировали с БпЛА «Форпост» Черноморского флота.

Другая часть двинулась в направлении Краснодарского края.

Четыре БЭКа заметили у Сочи, где в результате огня по ним один из безэкипажных катеров был подбит. Остальные отплыли обратно и встали в дрейф. Еще несколько БЭКов появились у Новороссийска, где по ним был открыт огонь.

«Это может свидетельствовать, что враг предпримет попытки удара по Новороссийску или другим объектам у побережья», — пишут блогеры.

В конце августа минобороны России заявило об уничтожении разведывательного судна украинских военно-морских сил «Симферополь» в дельте Дуная. Цель была поражена с помощью безэкипажного катера, что стало первым удачным применением БЭКов российскими военными. По информации Киева, погиб один военнослужащий, еще несколько пропали без вести. Этот удар был не первой попыткой уничтожить один из новейших кораблей ВМС Украины, однако ранее он, получив повреждения, смог уйти в Одессу.

Ранее сообщалось о планах ВСУ ударить по Крыму.