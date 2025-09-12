Посол России во Франции высказался по поводу инцидента с БПЛА в Польше

Посол РФ отверг обвинения Франции в адрес России по инциденту с БПЛА в Польше

После инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши российский посол во Франции Алексей Мешков, во время посещения французского МИДа, опроверг обвинения, выдвинутые против России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского дипломатического представительства.

«Посол категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства», – говорится в соощении.

Мешков сообщил французской стороне, что Варшава не предоставила никаких доказательств, подтверждающих принадлежность БПЛА Вооруженным силам РФ. Он также указал на то, что Министерство обороны России оперативно уведомило польское оборонное ведомство о готовности к проведению совместных консультаций для выяснения всех деталей произошедшего.

«Однако Варшава оставила наши предложения без ответа», – подчеркнул посол.

12 сентября глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о вызове российского посла в ведомство. В эфире радио France Inter Барро заявил, что ответственность за падение БПЛА на территории Польши лежит на России, и подчеркнул, что Франция считает подобные инциденты неприемлемыми, независимо от того, являются ли они случайными или преднамеренными.

Ранее в Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками.