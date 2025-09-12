На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД рассказал, откуда в Польшу влетели БПЛА

Глава МИД Сикорский: дроны влетели в Польшу из Белоруссии и Украины
Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что 10 сентября дроны заходили в воздушное пространство республики из соседних стран. Его выступление транслирует Польское телевидение (TVP).

«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но также и из Белоруссии», — сказал дипломат.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил РФ в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Польше рассказали о подозрительном совпадении перед инцидентом с дронами.

