Спикер Тульской областной думы Андрей Дубровский оказался в списке лиц, занесенных в украинскую базу данных «Миротворец». Его личная информация размещена на данном ресурсе, пишет РИА Новости.

Согласно информации, представленной на сайте «Миротворца», Дубровскому инкриминируют преступления против суверенитета Украины. Его квалифицируют как «российского военного преступника и оккупанта».

В частности, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении украинской границы, а также в превышении должностных полномочий и вмешательстве во внутренние дела Украины.

Дубровский занимает пост председателя Тульской областной думы 8-го созыва с 2024 года, являясь членом фракции «Единая Россия». Официальные данные партии указывают на его службу по контракту в должности помощника командира бригады спецразведки с марта по сентябрь 2024 года. Он является кавалером ордена Мужества.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».

