На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Председателя Тульской облдумы внесли в базу «Миротворец»

Председатель Тульской облдумы Дубровский попал в базу «Миротворец»
true
true
true
close
Тульская областная Дума

Спикер Тульской областной думы Андрей Дубровский оказался в списке лиц, занесенных в украинскую базу данных «Миротворец». Его личная информация размещена на данном ресурсе, пишет РИА Новости.

Согласно информации, представленной на сайте «Миротворца», Дубровскому инкриминируют преступления против суверенитета Украины. Его квалифицируют как «российского военного преступника и оккупанта».

В частности, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении украинской границы, а также в превышении должностных полномочий и вмешательстве во внутренние дела Украины.

Дубровский занимает пост председателя Тульской областной думы 8-го созыва с 2024 года, являясь членом фракции «Единая Россия». Официальные данные партии указывают на его службу по контракту в должности помощника командира бригады спецразведки с марта по сентябрь 2024 года. Он является кавалером ордена Мужества.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».

Ранее исполнительница хита «Матушка Земля» попала в базу «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами