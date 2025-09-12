Суд Киева оставил под стражей сотрудника НАБУ, прослушивавшего окружение Зеленского

Печерский районный суд Киева оставил до 21 октября под стражей сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который, предположительно, прослушивал окружение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«Должностному лицу НАБУ Руслану Магомедрасулову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 21 октября. На этом настаивали прокуроры. Они считают, что он может скрываться от следствия, выехать за границу, влиять или давить на свидетелей», — говорится в публикации.

При этом защита отрицает такие риски и считает дело давлением и атакой на НАБУ. Уточняется, что сам обвиняемый также жаловался на применение силы во время задержания.

Магамедрасулов был задержан во время обысков в офисах НАБУ, которые 21 июля провели СБУ и Офис генпрокурора Украины. Его подозревают в связях с Россией. Следствие считает, что у него был бизнес в РФ.

По данным издания «Украинская правда», Магамедрасулов мог прослушивать квартиру Тимура Миндича — предпринимателя и бизнес-партнера Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95».

Ранее на Украине заявили о расколе партии Зеленского после закона о НАБУ и САП.