На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд Киева оставил под стражей сотрудника НАБУ, прослушивавшего окружение Зеленского

В Киеве суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Магамедрасулова
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Печерский районный суд Киева оставил до 21 октября под стражей сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который, предположительно, прослушивал окружение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«Должностному лицу НАБУ Руслану Магомедрасулову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 21 октября. На этом настаивали прокуроры. Они считают, что он может скрываться от следствия, выехать за границу, влиять или давить на свидетелей», — говорится в публикации.

При этом защита отрицает такие риски и считает дело давлением и атакой на НАБУ. Уточняется, что сам обвиняемый также жаловался на применение силы во время задержания.

Магамедрасулов был задержан во время обысков в офисах НАБУ, которые 21 июля провели СБУ и Офис генпрокурора Украины. Его подозревают в связях с Россией. Следствие считает, что у него был бизнес в РФ.

По данным издания «Украинская правда», Магамедрасулов мог прослушивать квартиру Тимура Миндича — предпринимателя и бизнес-партнера Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95».

Ранее на Украине заявили о расколе партии Зеленского после закона о НАБУ и САП.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами