На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ заявил МИД Финляндии о вреде безосновательных обвинений РФ

Кузнецов: МИД Финляндии указали на пагубность практики огульного обвинения РФ
true
true
true
close
Sergei Grits/AP Photo

Россия указала МИД Финляндии на пагубность бездоказательного обвинения РФ в гибридном влиянии и диверсиях. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

Посла пригласили в МИД Финляндии после инцидента с беспилотниками в Польше.

«Финским партнерам было указано на пагубность ставшей уже обыденной практики огульного обвинения РФ в причастности к различного рода «враждебным акциям», «гибридному влиянию» в Европе», — сказал он.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны. Кроме того, в стране из-за «незапланированной военной активности» закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ же заявили, что российские беспилотники не использовались для любых возможных операций на территории Польши.

Ранее польская прокуратура возбудила дело после «инцидента с БПЛА».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами