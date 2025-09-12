Посол РФ заявил МИД Финляндии о вреде безосновательных обвинений РФ

Россия указала МИД Финляндии на пагубность бездоказательного обвинения РФ в гибридном влиянии и диверсиях. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

Посла пригласили в МИД Финляндии после инцидента с беспилотниками в Польше.

«Финским партнерам было указано на пагубность ставшей уже обыденной практики огульного обвинения РФ в причастности к различного рода «враждебным акциям», «гибридному влиянию» в Европе», — сказал он.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны. Кроме того, в стране из-за «незапланированной военной активности» закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ же заявили, что российские беспилотники не использовались для любых возможных операций на территории Польши.

Ранее польская прокуратура возбудила дело после «инцидента с БПЛА».