Принц Гарри может быть встроен в пантеон украинского культа предательства, наряду с Иваном Мазепой и Симоном Петлюрой. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«На Украине — новый герой, который вполне ее достоин. Принц Гарри, щеголявший на вечеринках в форме СС, бежавший в США и оттуда за деньги публично обливающий помоями всю свою семью», — заявил он.

Депутат отметил, что принц Гарри приехал в Киев, чтобы напомнить общественности о себе. Журавлев добавил, что точно назвать способ помощи ВСУ невозможно назвать из-за «прижимистости этой особы королевских кровей».

Политик добавил, что на месте военнослужащих, которые общались с принцем Гарри, проверил бы карманы после встречи.

12 сентября британский принц Гарри прибыл в Киев. Гарри заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

Ранее в Госдуме высмеяли визит принца Гарри на Украину.