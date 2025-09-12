Захарова заявила о попытках «уличной» смены режима в Сербии

Захарова: на Западе пытаются спровоцировать уличную смену режима в Сербии

Россия рассматривает участие в протестах в Сербии депутатов Европарламента как грубое вмешательство в дела страны и спекулятивную попытку стимулировать «уличную» смену режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, поведение псевдодображелателей на подобных мероприятиях уже стало шаблоном. Достаточно вспомнить «раздачу печенек на майдане и разливание чая евробюрократами или еврочиновниками», добавила дипломат.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

6 сентября в сербском Нови-Саде вновь прошли антиправительственные митинги, в которых пострадали 13 полицейских, задержаны 42 демонстранта.

Ранее посол России объяснил обострение политического кризиса в Сербии.