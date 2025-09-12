На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дополнительные меры безопасности для защиты Трампа приняли на стадионе в Нью-Йорке

Трамп смотрит бейсбольный матч в Нью-Йорке за пуленепробиваемым стеклом
true
true
true
close
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время бейсбольного матча на стадионе «Янки» в Нью-Йорке находится за пуленепробиваемым стеклом.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В заявлении отмечается, что пуленепробиваемое стекло отделяет места на стадионе под открытым небом от остальной части спортивной арены.

По данным The Daily Beast, меры безопасности на стадионе были ужесточены накануне визита президента США. Организаторы матча установили пуленепробиваемое стекло вокруг ложи, в которой находится Трамп.

10 сентября в штате Юта в США было совершено покушение на политического активиста Чарли Кирка. Он выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк не выжил после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее появилось видео с раненым Чарли Кирком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами