Дополнительные меры безопасности для защиты Трампа приняли на стадионе в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп во время бейсбольного матча на стадионе «Янки» в Нью-Йорке находится за пуленепробиваемым стеклом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В заявлении отмечается, что пуленепробиваемое стекло отделяет места на стадионе под открытым небом от остальной части спортивной арены.

По данным The Daily Beast, меры безопасности на стадионе были ужесточены накануне визита президента США. Организаторы матча установили пуленепробиваемое стекло вокруг ложи, в которой находится Трамп.

10 сентября в штате Юта в США было совершено покушение на политического активиста Чарли Кирка. Он выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк не выжил после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее появилось видео с раненым Чарли Кирком.