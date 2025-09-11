На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН по дронам в Польше

Экстренное заседание СБ ООН по инциденту с дронами в Польше пройдет 12 сентября
Brendan McDermid/Reuters

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по инциденту с беспилотниками в Польше пройдет в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщил постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский, передает ТАСС.

Заседание было инициировано по просьбе польской стороны и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу в 21:00 по польскому времени (22:00 мск)», — заявил Щерский.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит 40 тысяч солдат к границе РФ и Белоруссии.

