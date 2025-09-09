Лукашенко подтвердил готовность посетить КНДР

Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с Днем образования КНДР и подтвердил свой визит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики и подтвердил готовность посетить страну. Об этом агентству БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Белорусский лидер отметил, что история развития отношений между Белоруссией и КНДР — это пример миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, схожести моральных и культурных ценностей.

«С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень», — заявил Лукашенко.

3 сентября Ким Чен Ын пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Северную Корею в любое удобное время. Политики встретились в Пекине и пообщались друг с другом до начала военного парада на площади Тяньаньмэнь.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна оказать помощь России, назвав это братским долгом.