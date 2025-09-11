Политолог раскрыл возможную реакцию Казахстана на вторичные санкции ЕС

Евросоюз объявил о намерении ввести в отношении Казахстана вторичные санкции, обвинив его в обходе рестрикций против России. В частности, планируется ограничить импорт оборудования, поставляемого в РФ. Однако это решение не поможет ЕС продавить Казахстан, зато создает высокую угрозу того, что против Запада выступят «единым фронтом», заявил 360.ru экономист и политолог Александр Дудчак.

Эксперт подчеркнул, что Казахстан – крупное и самодостаточное государство, имеющее огромную границу с РФ, а также общее экономическое пространство в банках и Евразийское интеграционное объединение. При этом ЕС следует своей обычной логике и вновь пытается создать неравноправные отношения со страной, которая оказала России большую поддержку в вопросах импортозамещения, отметил экономист. Он подчеркнул, что этот шаг не подчинит Астану приказу Европы, особенно в сегодняшних реалиях.

По мнению эксперта, Казахстан понимает, что рациональнее всего будет работать в рамках Евразийского объединения и ОДКБ, не ориентируясь на приказы Брюсселя и Вашингтона.

«Тем более что в рамках этого объединения у нас всё есть. И огромный рынок, и избыточные ресурсы, и технологии. А вот они без нас точно не могут», ― подчеркнул он.

Экономист также напомнил, что на последней встрече руководителей стран БРИКС как раз обсуждался вопрос разработки единой позиции по отношению к «обнаглевшим бывшим западным партнёрам». На этом фоне Западу следует опасаться, что государства объединятся и выступят против него единым фронтом, заключил политолог.

Напомним, на днях стало известно, что ЕС впервые рассматривает идею введения санкций против Казахстана из-за поставок ряда товаров в Россию. Это означает, что республике могут запретить импорт определённого набора оборудования, которое, согласно данным Евросоюза о торговле, по-прежнему в больших объёмах перенаправляется в Россию, где используется для производства вооружений. Подчёркивается, что применение этого инструмента требует обширных доказательств и, как и любые санкции ЕС, нуждается в поддержке государств-членов.

