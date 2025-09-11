Избирательная система России научилась проводить выборы в условиях развязанной Западом в последние годы антироссийской кампании. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК заявила председатель комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, российских представителей часто ставят в экстремальные условия, однако общественность и работники ЦИК поняли свою задачу и научились проводить выборы в различных условиях.

До этого Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России допустила увеличение попыток антироссийских сил вовлечь граждан страны, в том числе несовершеннолетних, в совершение преступлений на избирательных участках на выборах 12 — 14 сентября.

Единый день голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов.

Ранее в ЦИК назвали число выдвинутых на выборы участников СВО.