Туск: Польша ближе к военному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой

Туск заявил, что ситуация на границе Польши опаснее, чем раньше

Польша «ближе к военному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны», заявил премьерстраны Дональд Туск. Его цитирует Reuters.

По словам главы правительства, у него нет причин утверждать, что страна находится на грани войны, но ее граница была пересечана и ситуация несравненно опаснее, чем раньше.

«То, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому союзнические консультации приняли форму официального запроса об активации статьи 4 Договора НАТО», — заявил премьер-министр.

В ночь на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Белоруссии утверждают, что БПЛА заблудились из-за радиоэлектронной борьбы. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Запад и Украина призывают усилить антироссийские санкции.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, кому выгоден инцидент с дронами в Польше.