Директор ФБР Кэш Патель написал в соцсети X о задержании подозреваемого в стрельбе, унесшей жизнь консервативного активиста Чарли Кирка.

Глава бюро уточнил, что стрелявший находится под стражей, и поблагодарил властей Юты за сотрудничество.

10 сентября во время выступления в Университете долины Юта Кирк получил огнестрельное ранение в шею. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видео с места покушения слышен хлопок, после которого Кирк падает, а зрители в панике разбегаются. Несмотря на реакцию охраны и оказание первой помощи, консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил.

31-летний Кирк был давним сторонником Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на консерватора подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Активист также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он часть России.

Перед покушением Кирк опубликовал пост об убитой в США украинке.