На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с дронами в Польше

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «ихтиоз»
true
true
true
close
Adela Teodora/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир после инцидента с дронами в Польше и передала новое слово. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

«НЖТИ 11866 ИХТИОЗ 3254 4627», — приводится в канале сообщении станции, прозвучавшее в 16:40 мск.

Ихтиоз — это заболевание, которое характеризуется повышенным ороговением кожи.

9 сентября радиостанция УВБ-76 передала два сообщения со словами «отель» и «ларек».

28 августа УВБ-76 установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. Радиостанция вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово «нитромопс».

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно. Пользователи социальных сетей часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами