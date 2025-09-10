Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир после инцидента с дронами в Польше и передала новое слово. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

«НЖТИ 11866 ИХТИОЗ 3254 4627», — приводится в канале сообщении станции, прозвучавшее в 16:40 мск.

Ихтиоз — это заболевание, которое характеризуется повышенным ороговением кожи.

9 сентября радиостанция УВБ-76 передала два сообщения со словами «отель» и «ларек».

28 августа УВБ-76 установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. Радиостанция вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово «нитромопс».

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно. Пользователи социальных сетей часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».