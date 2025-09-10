Власти Москвы заявили, что столица готова для голосования жителей из регионов

Избирательная система Москвы полностью подготовлена для голосования жителей из регионов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев.

По его словам, для жителей регионов будут работать 14 экстерриториальных участков. Проголосовать на выборах губернаторов смогут жители 19 регионов.

Он пояснил, что столичные власти дали возможность жителям регионов проголосовать на «домашних» выборах в столице, а «уж кто воспользуется этой возможностью, а кто нет – дело каждого».

3 сентября врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил московские власти за открытие избирательных участков для курян. Чем больше курян примет участие в выборах главы региона, тем честнее и точнее будет результат, добавил он.

