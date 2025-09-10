На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Москвы заявили, что столица готова для голосования жителей из регионов

Общественная палата: Москва полностью готова к голосованию жителей из регионов
true
true
true
close
Пресс-служба Общественной палаты города Москвы

Избирательная система Москвы полностью подготовлена для голосования жителей из регионов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев.

По его словам, для жителей регионов будут работать 14 экстерриториальных участков. Проголосовать на выборах губернаторов смогут жители 19 регионов.

Он пояснил, что столичные власти дали возможность жителям регионов проголосовать на «домашних» выборах в столице, а «уж кто воспользуется этой возможностью, а кто нет – дело каждого».

3 сентября врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил московские власти за открытие избирательных участков для курян. Чем больше курян примет участие в выборах главы региона, тем честнее и точнее будет результат, добавил он.

Ранее в ЦИК назвали число выдвинутых на выборы участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами