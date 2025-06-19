Роботизацию в пищевой промышленности назвали нормой

Гендиректор H&N Закриев: уровень автоматизации в пищепроме вырос до 50% за 5 лет

Отрасль пищевой промышленности в России становится все более технологичной, заявил генеральный директор Health & Nutrition (H&N) Якуб Закриев в ходе сессии «Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии» в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что в отрасли появляются цифровые решения и автоматизация производства, а внедрение робототехники позволяет не только повысить качество продуктов, но и закрыть дефицит кадров.

«Сегодня на полях и на заводах уже работают роботы. Это становится нормой. Уровень автоматизации в пищевом производстве за последние 5 лет вырос с 38% до 50%», — сказал Закриев.

Он добавил, что молочная промышленность является одной из самых технологически продвинутых.

«Применение цифровых технологий при производстве молока увеличивает производительность труда на 70% в сравнении с использованием традиционных технологий», — подчеркнул Закриев.

Он отметил, что отрасль пищевой промышленности выросла более чем на 3,5%, а в некоторых сегментах – на десятки процентов.

«Сегодня Россия полностью обеспечивает себя мясом (100%), на 86% – молочными продуктами, а по растительному маслу и рыбе превышает 100%. Все больше российских продуктов уходит на экспорт», — заключил Закриев.

Модератором сессии выступил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

В обсуждении также приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных и первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.