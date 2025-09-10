В Польше допустили применение одной статьи Договора о НАТО из-за инцидента с БПЛА

Навроцкий допустил консультации с союзниками НАТО в связи с инцидентом с БПЛА

Польские власти обсуждают применение статьи 4 Договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками в связи с инцидентом с беспилотниками. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий, выступление транслировал телеканал TVP Info.

«В ходе этого совещания [в Бюро национальной безопасности] мы обсудили возможность применения статьи 4 Североатлантического договора», — заявил он.

При этом польский лидер не уточнил, было ли принято соответствующее решение по окончании дискуссий.

Глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич добавил, что реализация предложения о применении статьи 4 Договора зависит «от польского премьера и союзников по НАТО».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

