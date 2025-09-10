На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше допустили применение одной статьи Договора о НАТО из-за инцидента с БПЛА

Навроцкий допустил консультации с союзниками НАТО в связи с инцидентом с БПЛА
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польские власти обсуждают применение статьи 4 Договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками в связи с инцидентом с беспилотниками. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий, выступление транслировал телеканал TVP Info.

«В ходе этого совещания [в Бюро национальной безопасности] мы обсудили возможность применения статьи 4 Североатлантического договора», — заявил он.

При этом польский лидер не уточнил, было ли принято соответствующее решение по окончании дискуссий.

Глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич добавил, что реализация предложения о применении статьи 4 Договора зависит «от польского премьера и союзников по НАТО».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее прокуратура назвала одну из версий падения БПЛА в Польше.

